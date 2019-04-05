A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Hedef İlk 2 - Kopenhag

Türkiye Hentbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Deniz Tanın, 2020 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası Elemelerinde rakipleri belli olan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hedefin, grupta ilk ikiye girerek finallere kalmak olduğunu söyledi.

Tanın, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki kura çekiminin ardından, 2020 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. grupta Fransa, Hırvatistan ve İzlanda ile eşleşen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda oluşturulan yeni kadro ve yürütülen planlamalar ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gruptaki takımların zorluk derecesine değinen Tanın, şu ifadeleri kullandı:

"Kura çekimine katılan bütün takımların zorluk derecesi bence eşit. Çok üst düzey ülkeler de var, bizim seviyemizde ülkeler de var. Tabii burada amaç ilk ikiye girip, finallere kalabilmek. Bu yolda çalışarak iyi bir planlamayla hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

Takımın son durumu ile ilgili de bilgi de veren Tanın, şöyle konuştu:

"Şu anda takımımız hazırlıklarını iyi bir şekilde sürdürüyor. Gençleştirdik kadromuzu. Birkaç eski oyuncuyla beraber yeni takımı kaynaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda kura çekiminde eşleştiğimiz takımları yakından tanıyoruz. İzlanda ile 2019 Dünya Kupası elemelerinde de eşleştik, Hırvatistan ve Fransa ile de daha önce tecrübelerimiz oldu, hedefimiz dediğim gibi ilk 2'ye girip finallere kalabilmek."

İlk maçını deplasmanda Fransa ile yapacak A Milli Kadın Hentbol Takımı son maçında da yine deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Grup eleme maçları 25 Eylül'de başlayacak, 31 Mayıs 2020'de sona erecek.

Kaynak: AA