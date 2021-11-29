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A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsrail'i konuk edecek

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsrail'i konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın İsrail'i konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın İsrail'i konuk edecek.

Milli takımın, yarın Mersin Stadı'nda saat 18.00'de oynayacağı maçı Litvanya Futbol Federasyonundan Justina Lavrenovaite yönetecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta ilk 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Milliler 4 puanla, 6 takımlı grupta 4. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsrail ise son sırada yer alıyor.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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