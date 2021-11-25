A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Almanya'ya konuk olacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Almanya'yla karşılaşacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Almanya'yla karşılaşacak.
Milli takımın, yarın Braunschweig şehrindeki Eintracht Stadı'nda Almanya ile TSİ 18.00'da oynayacağı maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Aleksandra Cesen yönetecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta ilk 3 maç sonunda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Milliler 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan Almanya ise 12 puanla lider durumda bulunuyor.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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