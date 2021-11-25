A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Almanya'ya konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Almanya'ya konuk olacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Almanya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Almanya'yla karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Almanya'yla karşılaşacak.

Milli takımın, yarın Braunschweig şehrindeki Eintracht Stadı'nda Almanya ile TSİ 18.00'da oynayacağı maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Aleksandra Cesen yönetecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta ilk 3 maç sonunda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Milliler 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan Almanya ise 12 puanla lider durumda bulunuyor.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title