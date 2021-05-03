A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası'ndan dünya kupası elemeleri değerlendirmesi Açıklaması
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası'ndan dünya kupası elemeleri değerlendirmesi Açıklaması

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası'ndan dünya kupası elemeleri değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde zorlu bir gruba düştüklerini belirterek, turnuvada iyi futbol oynayıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini bildirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde zorlu bir gruba düştüklerini belirterek, turnuvada iyi futbol oynayıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini bildirdi.

Antalya Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi maçlarını izleyen Kıragası, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birlikte düzenleyeceği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde Türkiye'nin yer aldığı grubu değerlendiren Kıragası, grupta Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Grupta çok güçlü takımların bulunduğuna dikkati çeken Kıragası, özellikle Almanya gibi futbolda ekol olmuş bir ülkeyle karşılaşacak olmanın heyecanlandıran bir durum olduğunu dile getirdi.

Çok iyi deneyim kazanacakları turnuvadan keyifli bir süreçle dönmeyi umut ettiklerini anlatan Kıragası, şöyle konuştu:

"Dünya Kupası eleme grubuna beşinci torbadan girdik. Önümüzde 4 tane daha iyi takım görünüyor. Çok daha iyi yerlere gelebilmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. En büyük hedefimiz, çıktığımız her maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İnsanlara Türk kızlarını futbol oynayabileceğini hissettirmek istiyoruz. Bunun için de çok ciddi mücadele veriyoruz."

Turkcell Kadın Ligi'nin keyifli bir organizasyon ve kadın futbolu için iyi bir süreç olduğunu ifade eden Kıragası, "Buradaki güzel neticeler, milli takıma da yansıyacak. Kızlarımız buradaki emeklerinin karşılığını milli takımda da alacak." dedi.

Haziran ayında takımı toplayacaklarını aktaran Kıragası, salgın sürecinin durumuna göre hareket edip 2 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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