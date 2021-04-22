A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası, Turkcell Kadın Futbol Ligi maçlarını izledi Açıklaması
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası, Turkcell Kadın Futbol Ligi maçlarını izledi Açıklaması

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası, Turkcell Kadın Futbol Ligi maçlarını izledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, kadın futboluna ilginin her geçen gün artacağını belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, kadın futboluna ilginin her geçen gün artacağını belirtti.

Antalya'da Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve sağlık çalışanlarına adanan Turkcell Kadın Futbol Ligi maçlarını izleyen Kırağası, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çok keyifli maçlar izlediklerini belirten Kırağası, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Salgının yoğun olduğu bir süreçte bu kadar güzel bir organizasyon yapmak ve bu organizasyonda bütün oyuncuları bir arada görüyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kırağası, kadın futbolunun çok gelişim gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadın futbolu son dönemlere baktığımızda ciddi anlamda sponsorluklarla destek almaya başladı. Yönetimimizin ve futbol gelişim direktörümüzün özverili çalışmaları sonucunda kadın futbolunun ivmesi arttı ve yükselen bir değer oldu. Milli maçlar ve buradaki kızlarımızın performansıyla beraber kadın futboluna olan ilgi gün geçtikçe artacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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