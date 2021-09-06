A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası hazırlıklarına başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 16 Eylül'de Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme ve 21 Eylül'de Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşması için İstanbul'da toplandı.

Çalışmalarını TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek milliler, 14 Eylül'de Alanya'ya gidecek. Ay-yıldızlıların, 16 Eylül'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Portekiz ile yapacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay