A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Bulgaristan'ı 3-1 yendi
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A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Bulgaristan'ı 3-1 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Bulgaristan'ı 3-1 yendi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan ile oynadığı özel karşılaşmayı 3-1 kazandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan ile oynadığı özel karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan özel maçta milliler, 23. dakikada Yağmur Uraz ve 25. dakikada Ecem Cumert'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Arzu Karabulut ile farkı 3'e çıkaran A Milli Kadın Takımı, 78. dakikada Evdokia Popadinova'nın golüne engel olamadı.

Milliler, rakibini 3-1 mağlup etti.

İki takım arasındaki mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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