A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 19 Ağustos'a kadar TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleşecek hazırlık kampında 29 sporcunun yer aldığı belirtildi.

Kampta alt yaş gruplarını da kapsayan kaleci eğitimi programının da uygulanacağı ifade edildi. Kaleci eğitim programına 7 kalecinin katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA