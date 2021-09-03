A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 16 Eylül'de Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ve 21 Eylül'de Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 16 Eylül'de Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ve 21 Eylül'de Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fatih Vatanspor), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone )

Defans: Gülbin Hız, Medine Erkan, Kezban Tağ, Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen)

Orta saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ecem Cümert, Miray Cin (MSV Duisburg), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1)

Forvet: Melike Öztürk, Yağmur Uraz (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlikspor)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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