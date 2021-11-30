A Milli Kadın Futbol Takımı, Kır Çiçekleri ile Buluştu

MERSİN (Habermetre) - Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında geleceğin sporcuları olma yolunda yetiştirilen kız çocuklarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelen Milli Takım oyuncu ve antrenörleri, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Kır Çiçekleri sordu, onlar yanıtladı

Milli Takım, Mersin Stadyumu'nda İsrail A Milli Kadın Futbol takımı ile karşılaşması öncesinde antrenmanlarını Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Büyükşehir'in Kır Çiçekleri için düzenlenen söyleşiye Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Yardımcı Antrenör Begüm Üresin ve Old Dominion University ve Milli Takım oyuncusu Ece Türkoğlu katıldı. Söyleşide, Kır Çiçekleri sorularını yöneltti, Milli Takım oyuncu ve antrenörleri yanıtladı.

"Çalıştıkça ve karşılığını aldığınızı gördükçe hayalleriniz büyüyor"

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Kır Çiçekleri'nin "Mesleğinizi hayal ederek mi seçtiniz? " sorusuna; "Evet, hayal etmeden hiçbir şeyin yapılabileceğine inanmıyorum. Bugüne kadar her şeyi de gerçekten hayal ettim. Hayal ettiğim ne varsa da karşılığını gördüm. Sizler de lütfen hayal etmekten pes etmeyin. Çünkü neyi hayal ediyorsanız onun için çalışmaya başlıyorsunuz. Çalıştıkça ve karşılığını aldığınızı gördükçe hayalleriniz büyüyor. Ben her şeyi hayal ettim ve ondan sonra da gerçekleştiğine şahit oldum" ifadeleriyle yanıt verdi.

"En büyük hayalim kadın futbolunu ülkede yaygınlaştırmak"

Kırağası, bir diğer öğrencinin "A Milli Takım ile gitmek istediğiniz yön nedir? " sorusunu şöyle yanıtladı:

"Öncelikle kadın futbolunu ülkede yaygınlaştırmak, kadın sporcuların çok güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde durduğunu görmek en büyük hayalim. Performans anlamında soruyorsanız; gidebildiğimiz en iyi yere gidebilmek. Şu anda dünya kupası grup eleme maçları oynuyoruz. Önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonası başlayacak. Her girdiğimiz şampiyonada en iyisini yapabilmek ve en iyi yere ulaşabilmek bizim en büyük hedefimiz. Gelişen ve gelişmekte olduğunu kendi gözleriyle gören bir takıma sahibiz. Çok genç bir kadro ile mücadele ediyoruz. Bugün istatistiğe baktığımızda şu an gruptaki en genç takıma sahibiz Almanya da dahil. O nedenle bu genç neslin elinden tutup en yukarı taşımak en büyük hayalimiz. "

"Sizin aileleriniz de destekçiniz"

Milli Takım oyuncularından Ece Türkoğlu, beden eğitimi öğretmeni sayesinde futbol ile tanıştığını ifade ederek, "Ailem hiçbir zaman 'yapma' demedi. Tabi ki ailemin dışında çevremdeki insanlar 'kız futbol mu oynar, ne yapacaksın ileride? ' dediler. Ama ailem her zaman benim en büyük destekçim oldu. Sizin aileleriniz de destekçiniz, çok güzel bir duygu" dedi.

Yayın Tarihi: 30. 11. 2021 08: 47: 21

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