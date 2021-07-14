A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Selman Stermasi Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında 12 Temmuz'da, Elbasan Arena'da oynanan ilk maçı Türkiye 2-1 kazanmıştı.
Kadın Milli Takımı, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz