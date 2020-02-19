A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor

19.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:38

İzlanda'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tecrübenin önemine vurgu yaparak, "Sporcularımızın dünya şampiyonaları öncesinde maç tecrübesi kazanmaları çok önemli bu sebeple şampiyona öncesinde 2019-2020 Kadınlar Ligimizi tamamladık. Millilerimiz hazırlıklarını Gebze'de yaptıkları kampla tamamladı. Takımımıza İzlanda'da başarılar diliyorum" dedi.

Millilerin maç programı ise şöyle: 23 Şubat Pazar - 16.00Ukrayna - Türkiye24 Şubat Pazartesi - 19.30Avustralya - Türkiye26 Şubat Çarşamba - 23.00İzlanda - Türkiye27 Şubat Perşembe - 19.30Türkiye - Yeni Zelanda29 Şubat Cumartesi - 13.00

Türkiye - Hırvatistan

Kaynak: DHA