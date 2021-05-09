A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek
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A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak.

17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak.

Milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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