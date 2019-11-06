A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ve Litvanya maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

06.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:14
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ve Litvanya maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.


FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Açıklanan 16 kişilik kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray ve Botaş'dan da 3'er oyuncu yer aldı.


E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.00'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.


10 Kasım Pazar günü toplanacak millilerin teknik, idari ve oyuncu kadrosu şu şekilde:


Teknik ve İdari Kadro


Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF


Yasemin Horasan - A Kadın Milli Takım Menajeri - TBF


Orhan Demirel - A Kadın Milli Takım İdarecisi - TBF


Ceyhun Yıldızoğlu - A Kadın Milli Takım Başantrenörü - TBF/ Gelecek Koleji Çukurova Basketbol


Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör - Birevim Elazığ İl Özel İdare


Ömer Buharalı - Yardımcı Antrenör - Fenerbahçe


Esmeral Tunçluer - Yardımcı Antrenör - Sakarya Yükseliş


Murat Üner - Kondisyoner - TBF


Emre Baca - Doktor


Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen


Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu


Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF


Cüneyt İnce - Masör - Hatay BŞB


İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe Öznur Kablo


Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF


Oyuncu


Ayşegül Günay Aladağ - Bellona Kayseri Basketbol


Kübra Erat - Birevim Elazığ İl Özel İdare


Melis Gülcan - Botaş


Cansu Köksal - Botaş


Kuanitra Holingsvorth - Botaş


Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe


Esra Ural Topuz - Fenerbahçe


Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe


Kiah Irene Stokes - Fenerbahçe


Tilbe Şenyürek - Galatasaray


Işıl Alben - Galatasaray


İnci Güçlü - Galatasaray


Gizem Yavuz - İzmit Belediyespor


Pelin Derya Bilgiç - OGM Ormanspor


Damla Gezgin - OGM Ormanspor


Merve Aydin - Nantes Reze Basket/ Fransa - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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