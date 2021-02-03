A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya

03.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:50
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Litvanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. ve son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. ve son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyondaki müsabaka, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Milli takım, E Grubu'ndaki 3 maçında bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Litvanya ise 2 maçından da mağlup ayrıldı.

Oynadığı 3 müsabakayı da kazanan Sırbistan ise şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

9 grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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