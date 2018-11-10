A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Estonya ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

Toplam 32 takımın 4'erli olarak 8 grupta mücadele ettiği elemelerde grup birincilerinin yanı sıra 6 grup ikincisi de finallere gitmeye hak kazanacak.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Melis Gülcan (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal, Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Shanxi Xingrui).