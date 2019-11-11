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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

11.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:32
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı

A Milli Kadın Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA 2021 Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım'da Sırbistan ve 17 Kasım'da Litvanya ile oynanacak karşılaşmalarda Stokes'un ay-yıldızlı formayı giyemeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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