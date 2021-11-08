A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Meltem Yıldızhan kadrodan çıkarıldı - Haberler Spor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Meltem Yıldızhan kadrodan çıkarıldı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Meltem Yıldızhan kadrodan çıkarıldı

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Takımı'nda Meltem Yıldızhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Takımı'nda Meltem Yıldızhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan, antrenman öncesi ağrı ifade etmesi sonrası yapılan tetkiklerinde, ayak bileğinde (talus) yaygın kemik ödemi görülmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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