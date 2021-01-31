A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışmasının yanı sıra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.
İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay