A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları

31.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:56
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışmasının yanı sıra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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