A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı hazırlıkları

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat Perşembe günü Litvanya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda çalıştı.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki antrenmanda, 5'e 5 hücum ve savunma çalışması gerçekleştirildi.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay