A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, kadrodan çıkartıldı

11.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:00

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı gerekçesiyle Sırbistan ve Litvanya ile oynanacak eleme maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Kadın Basketbol Milli Takımı'nda Kiah Stokes'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızda sakatlığı bulunan Kiah Stokes kadrodan çıkartıldı. Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen 26 yaşındaki Kiah Stokes, Ay yıldızlılarımızın, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.00'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacağı mücadelelerde forma giyemeyecek. Bugün ilk çalışmalarını yapacak millilerimiz 13 Kasım Çarşamba günü Sırbistan'a hareket edecek."

Kaynak: DHA