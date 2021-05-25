A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Gizem Yavuz sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Gizem Yavuz sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Gizem Yavuz sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağlarında kopma belirlenen Gizem Yavuz, kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağlarında kopma belirlenen Gizem Yavuz, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Kadın Milli Takım oyuncularımızdan Gizem Yavuz, millilerimizin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanmıştır.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında milli oyuncumuzun ön çapraz bağında kopma teşhis edilmiştir. Gizem Yavuz bu sebeple A Kadın Milli Takım aday kadromuzdan çıkarılmıştır. Milli basketbolcumuz 3 Haziran Perşembe günü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından operasyon geçirecektir.Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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