A Milli Kadın Basketbol Takımı medya günü düzenlendi

12.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:51

Haluk Yıldırım: İki maçı da kazanıp elemelere iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Yasemin Horasan: Hedefimiz eleme grubunu lider bitirmek

Kaynak: DHA