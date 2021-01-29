A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

29.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:20
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda milliler, hücum ve savunma düzenleri üzerinde durdu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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