A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır

03.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:44
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda yarın Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda yarın Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, hücum ve savunma seti uygulamalarının ardından şut çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, yarın saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, E Grubu'ndaki 3 maçında bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Litvanya ise 2 maçından da mağlup ayrıldı. Oynadığı 3 müsabakayı da kazanan Sırbistan ise şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

Dokuz grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Tuba Büyüküstün Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 20:47:55. #1.15#
title