A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Sırbistan'a yenildi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Sırbistan'a yenildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de mağlup oldu.

İspanya ile Fransa'nın 7-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılar, deplasmanda Sırbistan ile ikili temas maçlarında karşılaştı.

Zlatibor kentinde dün oynanan maçı 72-52 kaybeden milliler, bugünkü mücadeleden de 61-57 yenilgiyle ayrıldı.

Sırbistan'daki ikili temas maçlarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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