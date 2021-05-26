A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Rusya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya'yı konuk edecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar, 17-27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür