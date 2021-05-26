A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Rusya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Rusya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Rusya ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya'yı konuk edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, 17-27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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