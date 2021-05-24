A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belarus ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belarus ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belarus ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belarus ile karşılaşacak.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belarus ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Milliler, ikinci hazırlık maçında ise aynı salonda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.

Ay-yıldızlılar, İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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