A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık kampına giriyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Takım, 6-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Takım, 6-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde toplanacak olan millilerin kadrosu şöyle;Sevgi Tonguç, Elif Bayram, İrem Naz Topuz, Melek Uzunoğlu, İlayda Güner, Sehernaz Çidal, Hatice Pelin Gülçelik, Merve Arı, Duygu Özen, İnci Güçlü, Feride Şevval Akalan, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Melisa Korkmaz- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor