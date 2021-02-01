A Milli Kadın Basketbol Takımı, günü çift idmanla geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, günü çift idmanla geçirdi

01.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:10
A Milli Kadın Basketbol Takımı, günü çift idmanla geçirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat Perşembe günü Litvanya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda çalıştı.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki antrenmanlarda milliler, hücum ve savunma setleri ile şut çalışmaları yaptı.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde oynanacak grup müsabakalarında A Milli Takım, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Kadın Basketbol Takımı, günü çift idmanla geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 23:10:43. #1.16#
title