A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 7. oldu
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 7. oldu

08.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:40
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 7. oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) dünya sıralamasında 7. basamakta yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) dünya sıralamasında 7. basamakta yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA kadınlar dünya sıralamasında Türkiye 7. sırada yer buldu.

Son açıklanan sıralamada 6. olan Türkiye, 1 basamak geriledi. Belçika ise 1 basamak yukarı çıkarak Türkiye'yi geride bıraktı.

FIBA tarafından duyurulan listeye göre ABD 832.9 puanla zirvenin sahibi olurken, Avustralya 714.5 puanla ikinci ve İspanya da 691.9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

FIBA kadınlar dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şöyle:

1. ABD

2. Avustralya

3. İspanya

4. Kanada

5. Fransa

6. Belçika

7. Türkiye

8. Sırbistan

9. Çin

10. Japonya

11. Belarus

12. Rusya

13. Yunanistan

14. Nijerya

15. Brezilya

16. İtalya

17. Çekya

18. Büyük Britanya

19. Güney Kore

20. İsveç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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