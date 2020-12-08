A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 7. sırada
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 7. sırada

08.12.2020 22:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:11
A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 7. sırada

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA kadınlar dünya sıralamasında A Mili Kadın Basketbol Takımı 7. sırada yer aldı.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA kadınlar dünya sıralamasında A Mili Kadın Basketbol Takımı 7. sırada yer aldı.

FIBA tarafından duyurulan kadınlar dünya sıralamasına göre ABD, 832.9 puanla zirvenin sahibi olurken, Avustralya 714.5 puanla ikinci ve İspanya da 691.9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı ise 1 basamak gerileyerek 7. sırada yer aldı.

FIBA kadınlar dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şu şekilde:

1. ABD

2. Avustralya

3. İspanya

4. Kanada

5. Fransa

6. Belçika

7. TÜRKİYE

8. Sırbistan

9. Çin

10. Japonya

11. Belarus

12. Rusya

13. Yunanistan

14. Nijerya

15. Brezilya

16. İtalya

17. Çekya

18. Büyük Britanya

19. Güney Kore

20. İsveç

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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