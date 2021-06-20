A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda üçüncü maçında Belçika'ya 63-61'lik skorla kaybetti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda üçüncü maçında Belçika'ya 63-61'lik skorla kaybetti. Millilerimiz bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan, Bahar Çağlar Ökten ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Millilerimiz, Belçika karşısında ilk yarıyı 41-31 geride tamamladı.A Milli Takımda Kuanitra Holingsvorth 16, Melis Gülcan 15 ve Pelin Bilgiç 13 sayı kaydetti. Belçika'da ise Emma Meeseman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.


A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçının ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçının ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona...
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona...
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