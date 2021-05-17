A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları sürdürüyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları sürdürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray'da forma giyen oyuncular da İstanbul'da devam eden milli takım kampına dahil oldu.

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü Sırbistan'a gidecek milli takım, 20 ve 21 Mayıs'ta Sırbistan ile ikili temas karşılaşmaları oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Mayıs'ta Belarus, 27 Mayıs'ta ise Rusya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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