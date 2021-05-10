A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

İspanya ile Fransa'nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da toplandı.

İspanya ile Fransa'nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da toplandı. Kampa giren milliler, ilk antrenmanını da gerçekleştirdi.

Final serisi devam eden Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray'da forma giyen oyuncular ise milli takıma final serisi bittikten sonra dahil olacak.

A Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak. 25 Mayıs'ta saat 19.00'da Belarus ile mücadele edecek milliler, 27 Mayıs'ta ise saat 16.00'da Rusya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile birlikte C Grubu'nda yer alacak ve maçlarını Fransa'nın Strasbourg kentinde oynayacak olan Türkiye, 17 Haziran Perşembe günü ilk maçında TSİ 19.00'da Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, 2'nci maçında 18 Haziran Cuma günü Bosna Hersek ile TSİ 13.00'te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Belçika ile mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı