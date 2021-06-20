A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur