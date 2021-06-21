A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup elemelerinde veda eden A Milli Takım yurda döndü.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup elemelerinde veda eden A Milli Takım yurda döndü.

EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek sonuncu olan ve şampiyonaya veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 15.00'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, kendi araçlarıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Milli futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız