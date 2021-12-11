A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Antalyaspor'a ziyaret - Haberler Spor
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Antalyaspor'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Antalyaspor'a ziyaret
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki ziyarette, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyaretin sonunda Kuntz'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye edildiği kaydedildi.

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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