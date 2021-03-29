A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısına katıldı.

A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi
Roberto Mancini, A Milli Takımımız'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu ve dikkat edeceklerini söyledi!
Roberto Mancini, A Milli Takımımız'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu ve dikkat edeceklerini söyledi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısına katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:52:36. #1.15#
title