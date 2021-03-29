A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş (3)
Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısına katıldı.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan