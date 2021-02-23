A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlıların hedeflerini değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlıların hedeflerini değerlendirdi Açıklaması

23.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:35
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlıların hedeflerini değerlendirdi Açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

Şenol Güneş, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, marttaki 2022 FIFA Dünya Kupası eleme müsabakalarını heyecanla beklediklerini belirterek "Grubumuzdaki maçlara en güçlü rakipler Hollanda ve Norveç ile başlıyoruz. Bütün motivasyonumuz onların üstünde. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. 2002'ye katılmıştık, sonrasında güzel şeyler elde etmiştik. Ülkenin imajını da üst çıtaya çıkarmış olduk. 20 yıl geçmiş olacak. Dünya Kupası'na katılmak milli takımlar için çok önemli. Grubumuzda FIFA sıralamasında 14. olan Hollanda, 44. sırada Norveç var. Biz 32'nciyiz. İkisi de yükselen değer." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmak istediklerini aktaran Şenol Güneş, "Yükselmek istiyorsak Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu bu gruptan çıkmamız gerek. Rakiplerimiz güçlü kabul etmek lazım ama bir seviye atlamalıyız. FIFA sıralamasında 30'lardayız, ivme kazanarak onu 20'lere 10'lara çıkmalıyız." yorumunu yaptı.

Bu karşılaşmalar için belirleyeceği kadroya ilişkin de değerlendirmede bulunan ay-yıldızlıların tecrübeli çalıştırıcısı, "Bu takım Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Değişimler elbet olacak. Herkese kapımız açık. Gelecek oyuncu, mevcut oyuncuyu geçmeli. Hepsini takip ediyoruz. Bizim takım, herkesin takımı. Alınmayanlar da saygıyla beklemeliler, çalışmalılar, zamanı geldiğinde bakacağız. Tutuculuğumuz yok. Rekabet olacak, takımın başarısı için olacak. Tercih yaparken kulüplere değil, mevkilere bakıyoruz. Milli takımdaki başarılar, heyecan yaratıyor ve gelecek nesilleri daha çok çalışmaya itiyor. Yurt dışına çıkan oyuncularımla da gurur duyuyorum ama orada başarılı olmalılar." şeklinde konuştu.

Kulüplerin önce saha zeminlerini düzeltmesi gerektiğini savunan Şenol Güneş, "Kötü sahalar iyi takımların aleyhinedir. Son olarak Fenerbahçe-Göztepe maçını izledim, orada neyi izleyeceksiniz. Federasyon, yayıncı kuruluştan aldığı belli miktar parayı, sene sonuna kadar sahaları iyi olan kulüplere vermeli. Yayıncı kuruluş, federasyon, Türk futbolu ve oyuncuların sağlığı için de sahanın iyi olması gerek. Sahalara harcama yapılmıyor. Sadece transfere para harcanıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Kadir Topbaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Ali Koç Erol Bulut Arda Turan Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Terör Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlıların hedeflerini değerlendirdi Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 16:38:32. #1.15#
title