HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'nın sorularını cevapladı (1)

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacak olması ve yeni yabancı oyuncu kuralıyla ilgili kararın ertelenmesiyle ilgili, "Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'nın sorularını cevapladı (1)
20.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:48

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacak olması ve yeni yabancı oyuncu kuralıyla ilgili kararın ertelenmesiyle ilgili, "Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye'nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var." dedi.

Ay-yıldızlı takımın 68 yaşındaki çalıştırıcısı, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması, 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacak olması ve yabancı kuralının ertelenmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Fikrimi yönetime söyledim. Görüş farklılıkları olabilir. Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye'nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var. Üretim olmadığı için tüketimde tartışmamız daha büyük oluyor. Tartışma, 'Senin fikrin benim fikrim' şeklinde kalıyor. Kavga yapılacak ortamın tartışmasına girmek istemiyorum. Hedefim A Milli Takım'ın yarışmaları. UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maçımız var, 2 hazırlık maçı yapacağız. Marttan sonra dünya kupası elemeleri, haziranda ise Avrupa Şampiyonası var. Seneye eylül, ekim ve kasım aylarında Dünya Kupası elemeleri olacak. Hedefimiz Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda yarışmak. Tek hedefim bu. Ülke futbolu için milli takım başarısı çok önemli. İşime bakacağım. Üretimin esas olduğunu kabul ediyorum, diğer konuların suni olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırı ve altyapı... Kararların bazılarına katılmasam bile saygı duymak zorundayız."

"Pandemi üzerinden planlama yapıyoruz"

A Milli Takım'ın uzun bir aradan sonra 3 ve 6 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi maçları oynayacağını hatırlatan Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Pandemi üzerinden planlama yapıyoruz. Liglerin seyri değişti. Oyuncuların bir kısmının ligleri erken bitti, bir kısmı uzadı, bir kısmı ise oynanmadı. Bildiğimiz ve kadroya yeni almayı düşündüğümüz oyuncularımız var. UEFA'nın toplanma tarihleri var. Bu tarihi nasıl öne çekeriz diye düşünüyoruz. Bazı ülkelerde ligler bizim maçlar sonrası başlayacak. Burada da lig başlamayacak. Devamlı oyuncularla irtibattayız. 31 Mart'ta toplanma durumu var. Test yapmak durumundayız. Biraz daha erken toplanmak için çağrı yaptık. 24 Mart'ı düşündüm. 30 Mart öncesinde kampı toplamak istiyoruz. Hazırlık yapıyoruz bunun için. Pandemi sebebiyle çağırdığımız oyuncuların bulunduğu bazı ülkeler, oyuncuların geri dönüşlerinde 15 günlük karantina istiyorlar. Bunu FIFA ile konuşmak gerekiyor. İtalya'dan oyuncu bize geldi, maç için Sırbistan'a gitti, tekrar İtalya'ya gittiğinde çocuğun şansı kalmıyor. Prosedürlerin düzeltilmesi gerekiyor. Hep bunları konuşuyoruz. Pandemiyle yaşıyor ve pandemiyle hayatı planlıyoruz. Sakatlık geçiren arkadaşlarımızın durumu iyiye gidiyor. Müsabaka dönemini görmek istiyoruz. Zor bir dönem. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."

Milli takımda kadro planlamasıyla ilgili de konuşan Güneş, "Kadroyu toparlayıp durum tespiti yapmak ve hedefleri söylemek için bir arada olmak istiyoruz. Cenk Tosun, ekime kadar bizimle olmayacak. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün durumu iyi. Düzelme var ama maç performanslarını bilmiyoruz. Başka takımlara transfer olacak arkadaşlar var. Şu an kulüpsüz olanlar var. Bunları yakından göreceğiz. Belki genç oyuncuları kadroya alacağız. Eylül ayı farklı geçebilir. İnşallah maçlar devam eder. Bu riski de görüyoruz. Bu soru işareti de var. Biz maçlar oynanacak şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Seyircinin birinci adam olduğunu anladık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve futbol dünyasına etkileriyle ilgili de görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Krizlerin en üst noktaya çıktığı dönemi yaşıyoruz. Sağlık her şeyin başında geliyor. İlk 3 aylık dönemde neredeyse evden hiç dışarıya çıkmadım. Son dönemde toplantılar oldu zaman zaman. Bir ay uzaklaştım ve dinlendim. Bana iyi geldi. Toplumdaki sıkıntıları görmek beni üzüyordu. İyi mesafe alınmıştı ama 1 Haziran sonrasında herkesin kendisini kollaması gereken dönemde hatalar yaptık. Sayı giderek yükseliyor. Dünyada da kriz devam ediyor. Müsabakaların olduğu dönemde birkaç maça gittik. Maçın rengi yoktu. Hep 12. adam seyirci derdik ama seyircinin birinci adam olduğunu anladık. Seyircisiz futbolun zevkli olmadığını gördük. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok önemli bir sözü vardır: 'Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yaşam belli dönem sonra bitecektir. Sevdiklerimizi etkileyen dönem oldu. Sorumluluklarımızın fazla olacağı dönem yaşıyoruz. Hepimizin birlikte düşüneceği bir dönem. Daha çok kendimize bakmamız gerekiyor. Bu savaş hepimizin savaşı. Maçlarda olduğu gibi takım olarak bu savaşta olacağız. Bu, görünmeyen bir düşman. Sabırla ve zamanla yarışıyoruz. Sabır ve zaman en büyük silahımız olacak. İnşallah düzeliriz. Dünya'ya ve Türkiye'ye sağlıklı ve güzel günler getiririz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Hande Erçel Halit Ergenç
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Cuma Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA'nın sorularını cevapladı (1) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:48:29. #1.14#
title