A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'in Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil etmesi gerektiğini söyledi.

20.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:16

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'in Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil etmesi gerektiğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güneş, şampiyonluktan dolayı Medipol Başakşehir'i tebrik ederek, "Ligde elde ettiği başarı güzel ama bunu Avrupa'da taçlandırması önemli. Avrupa'da Türkiye'yi iyi temsil etmesi lazım. Başakşehir, az taraftarına rağmen kendi içinde kurduğu düzenle başarı kovalıyor. Şampiyonlar Ligi zor bir yarışma. Ayrı bir futbol oynanıyor, ayrı bir dünya ve heyecan var. Avrupa'da elde edilecek başarılar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Pandemi şartlarında taraftarsız oynanan maçların Medipol Başakşehir'in lehine olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu diğer takımlar yapamadı, taraftarsız oynayamadılar. Trabzonspor da başarılıydı ama son anlarda kaybetti. Beşiktaş geriden gelerek arayı kapattı. Sivasspor çok başarılıydı ama pandemi sonrası hayal kırıklığı yaşattı. Bunun nedeni kadro darlığı olabilir. Yine de Sivas'tan dar kadrosuna rağmen bir şampiyonluk bekliyorum." yorumunda bulundu.

"Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru değil"

Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, bordo-mavililerde şampiyonluğa giderken yapılan teknik direktör değişikliğini doğru bulmadığını ifade etti.

Her dönem takımlarının yanında duran Trabzonspor taraftarının önemine dikkati çeken Güneş, "Trabzon'un her şeyi var, en önemlisi de takımını yalnız bırakmayan büyük bir taraftar kitlesi var. Bu sene de bir numaraydılar çünkü her dönem, iyi günde kötü günde takımın yanında oldular. Önemleri, pandemi sonrası taraftar olmayınca daha iyi anlaşıldı. Yönetimin de başarılı olduğunu düşünüyorum ama hoca değişiklikleri yaşandı. Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru değil. Ekonomiyi düzeltirken yarışta tepedeydiler. Beklentiyi artırmaları baskı yarattı. Pandemi gelince de sıkıntı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un her sene şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğunu savunan Şenol Güneş, "Taraftar kitlesi var, lobisi var, gücü var. Camiası büyük. Kadrosunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyi düzeltirken iyi kadro yaptılar. Gol sorunu yoktu. Eksik tarafları tamamlanırsa daha iyi olacak. Kalecileri Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olmasına rağmen stoperlerde sıkıntı var. Bunları dışarıdan bakarak söylüyorum. Kendi şehrimin takımı, orada doğdum, büyüdüm, başarılar gördüm. Türkiye'nin iyi bir Trabzon'a ihtiyacı var, Trabzon'un da birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." diye konuştu.

"Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üstünde bir kaleci"

Süper Lig'de iyi futbolcuların mücadele ettiğini kaydeden 68 yaşındaki teknik direktör, "Mert Hakan Yandaş, çıkış yaptı, ona yeni bir oyuncu olarak bakmak lazım. Kalecileri ayrı tutarak söylüyorum. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üstünde bir kaleci. İnşallah üstüne koyar. Bu söylemi de çok kullanmam çünkü abartılı konuşmalar oyuncuları ve kamuoyundaki beklentileri bozabiliyor ama son maçlarda o da takımla beraber düşüşe geçti." şeklinde görüş belirtti.

"Klasik formayı ilk müsabakada giyeceğiz"

Hazırlanan yeni milli formaya değinen Güneş, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanmış formamızı, oynayacağımız ilk müsabakada giyeceğiz. Ayrıca Dünya Kupası için Katar'da giyilecek ayrı bir forma yapılıyor. Klasik formayı halk benimsedi. Üzerinde günümüze uygun dizaynlar yapıldı. Şekil olarak çok takılmıyorum. Mili formayı giymek onur ve gururdur ayrı bir heyecan ve coşkudur. Her Türk ferdi de milli formayı giymek ister. O yüzden milli takımın yeri ayrıdır." şeklinde konuştu.

"Üretim olmazsa hazıra dağ dayanmaz"

Türk futbolunun üretmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Türk futbolunda rakamlar büyüdü ama karşılığı bizde yok şu anda. Karşılığı olmayınca şişirerek gitmek doğru değil. Karşılığını almak için çözüm aranıyor. Mevcut rakamlar yükseldikçe ödemeleri yapmak için çözüm aranıyor. Sponsorlarda düşüş olunca maç biletleri olmayınca oyuncu satışından da kazanamayınca sıkıntı yaşanıyor. Dışarıdan oyuncu alıp satarak para kazanabiliyorsanız güzel ama yapamıyorsanız bunun sonu yok. Üretim olmazsa hazıra dağ dayanmaz." yorumunu yaptı.

"Bayern Münih kupaya daha yakın"

Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına da değinen Güneş, "PSG'nin de yıldız oyuncuları var ama Bayern Münih, hem fizik gücü hem oyun anlayışı olarak çok güçlü oynuyor. Zor maç olacaktır, her sonuç çıkabilir ama Bayern Münih'in kupaya daha yakın olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: 'Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 3. Sayfa
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Güncel
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Yunan Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 18:16:34. #1.14#
title