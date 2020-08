A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'in Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil etmesi gerektiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'in Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil etmesi gerektiğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güneş, şampiyonluktan dolayı Medipol Başakşehir'i tebrik ederek, "Ligde elde ettiği başarı güzel ama bunu Avrupa'da taçlandırması önemli. Avrupa'da Türkiye'yi iyi temsil etmesi lazım. Başakşehir, az taraftarına rağmen kendi içinde kurduğu düzenle başarı kovalıyor. Şampiyonlar Ligi zor bir yarışma. Ayrı bir futbol oynanıyor, ayrı bir dünya ve heyecan var. Avrupa'da elde edilecek başarılar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Pandemi şartlarında taraftarsız oynanan maçların Medipol Başakşehir'in lehine olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu diğer takımlar yapamadı, taraftarsız oynayamadılar. Trabzonspor da başarılıydı ama son anlarda kaybetti. Beşiktaş geriden gelerek arayı kapattı. Sivasspor çok başarılıydı ama pandemi sonrası hayal kırıklığı yaşattı. Bunun nedeni kadro darlığı olabilir. Yine de Sivas'tan dar kadrosuna rağmen bir şampiyonluk bekliyorum." yorumunda bulundu.

"Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru değil"

Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, bordo-mavililerde şampiyonluğa giderken yapılan teknik direktör değişikliğini doğru bulmadığını ifade etti.

Her dönem takımlarının yanında duran Trabzonspor taraftarının önemine dikkati çeken Güneş, "Trabzon'un her şeyi var, en önemlisi de takımını yalnız bırakmayan büyük bir taraftar kitlesi var. Bu sene de bir numaraydılar çünkü her dönem, iyi günde kötü günde takımın yanında oldular. Önemleri, pandemi sonrası taraftar olmayınca daha iyi anlaşıldı. Yönetimin de başarılı olduğunu düşünüyorum ama hoca değişiklikleri yaşandı. Şampiyonluğa giden takımın hoca değiştirmesi doğru değil. Ekonomiyi düzeltirken yarışta tepedeydiler. Beklentiyi artırmaları baskı yarattı. Pandemi gelince de sıkıntı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un her sene şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğunu savunan Şenol Güneş, "Taraftar kitlesi var, lobisi var, gücü var. Camiası büyük. Kadrosunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyi düzeltirken iyi kadro yaptılar. Gol sorunu yoktu. Eksik tarafları tamamlanırsa daha iyi olacak. Kalecileri Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olmasına rağmen stoperlerde sıkıntı var. Bunları dışarıdan bakarak söylüyorum. Kendi şehrimin takımı, orada doğdum, büyüdüm, başarılar gördüm. Türkiye'nin iyi bir Trabzon'a ihtiyacı var, Trabzon'un da birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." diye konuştu.

"Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üstünde bir kaleci"

Süper Lig'de iyi futbolcuların mücadele ettiğini kaydeden 68 yaşındaki teknik direktör, "Mert Hakan Yandaş, çıkış yaptı, ona yeni bir oyuncu olarak bakmak lazım. Kalecileri ayrı tutarak söylüyorum. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin üstünde bir kaleci. İnşallah üstüne koyar. Bu söylemi de çok kullanmam çünkü abartılı konuşmalar oyuncuları ve kamuoyundaki beklentileri bozabiliyor ama son maçlarda o da takımla beraber düşüşe geçti." şeklinde görüş belirtti.

"Klasik formayı ilk müsabakada giyeceğiz"

Hazırlanan yeni milli formaya değinen Güneş, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanmış formamızı, oynayacağımız ilk müsabakada giyeceğiz. Ayrıca Dünya Kupası için Katar'da giyilecek ayrı bir forma yapılıyor. Klasik formayı halk benimsedi. Üzerinde günümüze uygun dizaynlar yapıldı. Şekil olarak çok takılmıyorum. Mili formayı giymek onur ve gururdur ayrı bir heyecan ve coşkudur. Her Türk ferdi de milli formayı giymek ister. O yüzden milli takımın yeri ayrıdır." şeklinde konuştu.

"Üretim olmazsa hazıra dağ dayanmaz"

Türk futbolunun üretmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Türk futbolunda rakamlar büyüdü ama karşılığı bizde yok şu anda. Karşılığı olmayınca şişirerek gitmek doğru değil. Karşılığını almak için çözüm aranıyor. Mevcut rakamlar yükseldikçe ödemeleri yapmak için çözüm aranıyor. Sponsorlarda düşüş olunca maç biletleri olmayınca oyuncu satışından da kazanamayınca sıkıntı yaşanıyor. Dışarıdan oyuncu alıp satarak para kazanabiliyorsanız güzel ama yapamıyorsanız bunun sonu yok. Üretim olmazsa hazıra dağ dayanmaz." yorumunu yaptı.

"Bayern Münih kupaya daha yakın"

Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına da değinen Güneş, "PSG'nin de yıldız oyuncuları var ama Bayern Münih, hem fizik gücü hem oyun anlayışı olarak çok güçlü oynuyor. Zor maç olacaktır, her sonuç çıkabilir ama Bayern Münih'in kupaya daha yakın olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

