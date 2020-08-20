A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Kulüplerin başarısı ülke insanı olarak bizi mutlu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Kulüplerin başarısı ülke insanı olarak bizi mutlu...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hayal satacak halim yok ama hayallerim var." dedi.

20.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:48

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hayal satacak halim yok ama hayallerim var." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güneş, hücumda yeni alternatifler bulunması gerektiğini belirterek, "Eldeki oyuncuları iyi kullanmak gerekiyor. Biz bunu zaten yapıyoruz. Hayal satacak halim yok ama hayallerim var. Hayallerim üretmek, daha iyisini yapmak, çalışmak, zamana yaymak, emek vermek, ders almak, ders vermek, doğruyu bulmak. Cenk var Burak var, Enes geliyor Ahmet Kutucu geliyor. Sayı az. Fransa'ya bakınca milli takım görmemiş birçok oyuncusunun peşinde koşuyor bizim takımlarımız. Sol bek diyelim, kendisine teşekkür ediyorum. Ben Umut'u (Meraş) geçecek oyuncu arıyorum. Umut, Bursaspor'dan Fransa'ya ikinci lige gitti. Biz o mevkide kaç oyuncu ürettik. Üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın 35 yaşında olmasına karşın Fransa'ya gittiğine dikkati çeken Güneş, "Biz de Burak'ı parçalamak için uğraşıyorsak bir yerde hata var. Futbol kültürümüzü, zihniyetimizi oturtalım. Bu demek değil ki ben ya da Burak yanlış yapmıyor. Eleştirinin üslubunu düzeltelim diyorum. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi oynayan takıma transfer oluyor. Onu satarak para kazanmış olduk. Biz tersini yapıyoruz. Avrupa'daki yaşlı oyuncuları alıyoruz. Onların ülkemize gelmesinden başarı bekliyoruz. Var Burak gibi oyuncularımız." diye konuştu.

Kulüplerdeki hocalarla diyalog kuracaklarını ve altyapı hocalarıyla görüşeceklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Teknik, taktik olarak, beceri olarak değil mental olarak karakter olarak, hayata bakış olarak yarışa hazırlamamız gerekecek. Çocukluktan başlayıp yukarıya kadar devam etmemiz gerekiyor. Kişiliğini de verirseniz güçlü bir karakterle futbolu da daha yukarıya çıkar. Futbolcu üretecek bir ülkeyiz, buna da ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Almanya'da gençlerin futbola yönelme oranı az. İhtiyaçları yok. Bireysel olarak iş kolu olarak ikinci plana atabiliyor. Ağır iş çünkü. Bizde ihtiyaç olarak görülüyor. Tıpkı NBA'deki siyahilerin basketboldaki durumu gibi. Trabzon, Bursa, Adana, Kocaeli, Sakarya buna müsait. Altınordu bunu iyi yapıyor. Kurumsal olsun istiyoruz. Orada da mevkileri belirlemek gerekiyor. Benim önceliğim eldekileri iyi kullanmak. Forvetlerimiz daha fazla gol atsın, açıklar golcü olsun, bekler hücuma çıksın. Alacağımız yeni isimler var onları da göreceğiz. Maalesef ülkemizde az oyuncu üretiyoruz. Bu nüfusa göre az oyuncu üretiyoruz. Ekonomisi, tesisi, eğitimi hepsini ele alacağız."

Milli takıma çağıracağı yeni isimler

Şenol Güneş, milli takıma çağrılacak yeni isimlere dair "İki isim verebilirim. Mert Müldür'ü çağırdım, bir de Orkun Kökçü var." dedi.

Mert Çetin ve Ertuğrul Ersoy isimlerini de ekleyen Güneş, "Son kadro durumuna da bakacağım ama bunların bazılarını alacağız. Bunların bazılarını alıp takımda birlikte olacağım." yorumunu yaptı.

Umut Meraş'ın gösterdiği performansına vurgu yapan Güneş, "Orada eksiklerimiz vardı alternatif de yoktu. Umut Meraş özellikle Fransa deplasmanında ve buradaki İzlanda maçında iyi doldurdu orayı. Hasan Ali de buradaki Fransa maçında iyiydi ama bir sakatlık geçirdi. Şimdi de Başakşehir'e transfer oldu. Beklediğimden iyi oynadı. İnşallah daha iyi olur. Onun dışında sıkıntılarımız olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Rezerv ligin yabancı oyuncu sayısının alanına sokulmaması gerektiğini belirten Güneş, "Sadece başlıkları söylüyorum Üretim, üretim üretim... Bunları benle bir sene sonra konuşun." görüşünü dile getirdi.

Beşiktaş-PAOK maçı

Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına dair Türkiye temsilcisinin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş'ın büyük camia olduğunu ve iyi işler yaparak ekonomisini düzelttiğini ve yarış içinde kalmaya çalıştığını aktaran Güneş, "Trabzonspor men cezası alınca Beşiktaş'a sıra geldi. Trabzonspor'a yapılanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ı oyuncusu, hocası, başkanı ve camiasıyla turu geçmeye yakın olarak görüyorum. Olympiakos ile oynamıştık oranın şampiyonuydu. PAOK da iyi bir takım, rekabetten kaynaklanan sıkıntı var. Buradan giden insanların bir kısmının oluşturduğu bir gerginlik var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten yaşanan sorunlar var. Belki maçın başka yere alınması gerekebilir. Sadece Beşiktaş'a değil tüm takımlarımıza başarı diliyorum." diye konuştu.

Kulüplerin başarısının kendisini mutlu edeceğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Sıkıntılarımız var. Ön elemede puanlarımız gidiyor, eriyor. Sanki yakın zamanda birinci takımımız ön eleme oynayacak gibi gözüküyor. Milli takım başarısı çok önemli. Avrupa'daki takımların başarısı önemli. Ülke futbolunun başarı göstergesi bunlar. Siz burada ne yaparsanız yapın gösterge orada. Oyunculara 'Transferi Avrupa maçlarından ve milli takım performansıyla yapıyorsunuz' diyorum. Cenk Tosun bunun en güzel örneklerinden biri. İnsanlar ümit milli, genç milli takımları takip ediyor."

"Emre büyük futbolcu"

Emre Belözoğlu'nu Avrupa Şampiyonası kadrosuna almayı planladıklarını ifade eden Güneş, "Oynasa da oynamasa da gelecekti. Oyuncu olarak, kaptan olarak onu önemsiyordum. Çok büyük katkıları oldu." dedi

Emre'nin zaman zaman agresif görüntüleri olsa da milli takımda tam tersi şekilde davrandığına dikkati çeken Güneş, "İnsanların hataları olabilir ama Emre büyük futbolcu, Çok güzel başladı, çok güzel bitirdi. Yüz defayı geçen milli takım sayısı var, büyük kulüplerde milli takımlarda uluslararası alanlarda oynadı. Şimdi yöneticilik kısmına geçti. Avrupa Şampiyonası'na katılmak onun da hakkıydı. Oraya da gelirse başımızın üstünde yeri var ama oyuncu olarak gelebilme şansı var mı ona bakmak lazım. O hala oynar, o inat var. Kırk yaşında 41 kere maşallah durumuna geçti. Bütün oyuncularımız öyle olsun isterim." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: 'Kulüplerin başarısı ülke insanı olarak bizi mutlu...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Yaşam
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Kulüplerin başarısı ülke insanı olarak bizi mutlu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 17:48:34. #1.14#
title