A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Moldova'yı mağlup etti
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A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Moldova'yı mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Moldova'yı mağlup etti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesindeki son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesindeki son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi.

Almanya'nın Paderborn şehrindeki Benteler Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin golleri Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşmasıyla EURO 2020 öncesindeki hazırlık maçlarını tamamladı.

Antalya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ı 2-1 yenen milliler, ikinci maçında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı.

Milli takımın Almanya kampı, 10 Haziran'a kadar sürecek. Aynı gün Roma'ya hareket edecek ay-yıldızlı ekip, 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Burak Yılmaz 29. golünü attı

A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı forma ile 29. golünü Moldova'ya attı.

Burak, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 67. maçında gol sevinci yaşadı.

Milli takımın ikinci golünü atan Cengiz Ünder de ay-yıldızlı forma altında 9. golünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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