Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Benteler ArenaHakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu (Dk.

Stat: Benteler Arena

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Ozan Kabak), Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Orkun Kökçü), Burak Yılmaz (Dk. 84 Mert Müldür)

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc (Dk. 67 Costrov), Rata, Anton (Dk. 56 Dros), Spataru (Dk. 87 Clescenco), Platica, Damaşcan (Dk. 67 Nicolaescu)

Goller: Dk. 58 Burak Yılmaz, Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 39 Damaşcan (Moldova)

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da oynadığı hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi.

58. dakikada milli takım öne geçti. Okay Yokuşlu'nun attığı topu, Hakan Çalhanoğlu bekletmeden şık bir topuk pasıyla Burak Yılmaz'a gönderdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, plase bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0

77. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye yükseltti. Aut atışını kullanan kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun mesafeli pasında ceza alanında topu kontrol eden Cengiz Ünder, önündeki rakibine rağmen sağ çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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