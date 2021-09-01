A Milli Futbol Takımı son dakikada galibiyeti kaçırdı
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A Milli Futbol Takımı son dakikada galibiyeti kaçırdı

A Milli Futbol Takımı son dakikada galibiyeti kaçırdı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Dört maç sonunda ikinci beraberliğini alan ay-yıldızlı ekip, puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Grupta Karadağ, Norveç ve Hollanda 7'şer puana sahip.

Milli takımın golleri, ilk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ay-yıldızlı ekibin, ilk yarıda Kaan Ayhan ile de bir şutu direkten döndü.

Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile oynayacak.

Cengiz Ünder 10. golünü attı

Milli futbolculardan Cengiz Ünder, ay-yıldızlı formayla 10. golünü attı.

A Milli Takım'daki 33. maçına çıkan Cengiz, 10. kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye'nin ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı da A Milli Takım'daki ikinci golünü atmayı başardı.

Şenol Güneş'e tepki

Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

A Milli Futbol Takımı son dakikada galibiyeti kaçırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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