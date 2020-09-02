HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

02.09.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:38

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı.

Kafileyi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç karşıladı.

Apronda bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları otele geçti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Faik Öztrak Meral Akşener
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Fatih Terim Lionel Messi Mauricio Lemos Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Düğün Bursa Sabah Seyhan
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:38:35. #1.15#
title