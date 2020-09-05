A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti. Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında Sivas'ta oynadığı Macaristan maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı gruptaki ikinci karşılaşma için sabah saatlerinde Sivas'ta konakladığı otelden ayrıldı. Takım otobüsüyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar, saat 11.00'de kalkan özel uçakla Belgrad'a gitti.Milli kafilede sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş yer almadı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, akşam maçın oynanacağı Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kaynak: DHA