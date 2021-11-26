A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle...
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 Fıfa Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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